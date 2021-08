Können Rinder das Plastikmüllproblem lösen?

Nach neuen Erkenntnissen aus Tulln kann Plastikmüll auf natürliche Weise zersetzt werden.

Spätestens nach dem EU-Verbot von Einwegartikeln aus Plastik läuft die Suche nach Alternativen auf Hochtouren. Bisherige Ideen zum Recyceln von Plastik setzen auf die Wirkung von chemischen Mitteln und somit auf einen hohen Energieverbrauch.

An einer umweltschonenden Alternative forscht in Tulln ein Projektteam der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) sowie der Uni Innsbruck seit fünf Jahren. Nun konnten erste Erfolge vermeldet werden. Der Forschungsschwerpunkt liegt darauf, Plastik vollständig aufzuspalten - mittels ...