Körperkult: Muss man sich für den eigenen Körper schämen?

An alle Frauen - und Männer - mit und ohne perfekte Figur: Lehnen Sie sich bitte entspannt zurück. Öffnen Sie die Chipspackung, das ist heute erlaubt, und denken Sie einmal nicht an Ihre Corona-Kilos. Wir möchten Sie auf eine kleine Zeitreise zum Thema Körperkult einladen und Ihnen Hoffnung machen.

Zunächst eine Frage: Gehören Sie auch zu den Frauen, die der "Ich will so bleiben, wie ich bin"-Werbespot ungeheuer auf die Nerven gegangen ist - die aber laut seufzend vor dem Fernsehgerät saßen, als sie Anfang der Nullerjahre das erste Mal eine Werbung für die Hautpflege-Marke Dove im Fernsehen sahen? Plötzlich erschienen normalgewichtige Frauen auf dem Bildschirm, dick oder alt oder beides, wie Gott sie schuf! Doch die Kampagne fußte, wie so oft im Leben, auf schnödem Marketing. Der Hintergrund: ...