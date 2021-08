Körperkunst kann giftig sein

Neun von zehn Farben, die beim Tätowieren verwendet werden, erfüllen nicht die erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen. Proben waren mit Chrom und Nickel belastet.

25 Prozent der weiblichen und männlichen Österreicher tragen am Körper ein Hautbild, aber nur wenige Tätowierte halten die Körperkunst für gesundheitsschädlich. Das ergaben Daten des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung.

Dass dies ein Irrtum ist, zeigten kürzlich Spezialisten für Chemie der Universität Graz in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen. Vor allem die Farben können unerwünschte Nebenwirkungen haben, wie die Universität in einer Aussendung berichtet. Walter Gössler vom Institut für Chemie hat gemeinsam mit Forschern des KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, des Stockholmer Zentrum für Arbeits- und Umweltmedizin und der University of Western Ontario (Kanada) 73 häufig verwendete Farben analysiert.

Er fasst die Ergebnisse so zusammen: "93 Prozent der Proben verstießen mindestens gegen ein gesetzlich vorgegebenes Kriterium. 50 Prozent hatten falsche Pigmente als Inhaltsstoffe angegeben." Zwar herrschten unter den Herstellerfirmen große Unterschiede, dennoch haben die Forscher zahlreiche schädliche Substanzen entdeckt: Spuren der oft unverträglichen Metalle Nickel und Chrom wurden in allen Proben gefunden. Mehrere Pigmente, die entweder verboten oder als bedenklich eingestuft sind, wurden in 61 Prozent der untersuchten Farben festgestellt.

Arsen, Quecksilber und Blei förderten die Chemiker in jeweils einer Probe zutage. Kupfer kam vor allem in grünen und blauen Farben vor und überschritt in drei Proben den Grenzwert. Die Forscher fordern, dass - zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen - die Farben verstärkt kontrolliert und Konsumenten über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Die Studie ist im Fachjournal "Contact Dermatitis" erschienen.

Seit Längerem gibt es zudem wissenschaftliche Hinweise, dass die Farbpigmente in das Lymphsystem wandern können, denn in 90 Prozent der Fälle bleiben die Pigmente nicht vollständig in der oberen Hautschicht. Phagozytierende Zellen nehmen die wasserunlöslichen Stoffe auf und transportieren sie ab. Das sieht man daran, dass die Tattoos kurz nach dem Stechen verblassen. Phagozyten oder Fresszellen bilden einen Teil der körpereigenen Infektionsabwehr. In den Lymphknoten werden Krankheitserreger und Fremdkörper entsorgt. Die Farbpigmente können sich im Lymphsystem als Nanopartikel dauerhaft ablagern und giftig sein. Nanoteilchen verhalten sich wegen ihrer geringen Größe chemisch manchmal anders als größere Partikel, sodass völlig unklar ist, welche Gefahr von ihnen ausgeht.

In Österreich dürfen laut Gesetz zum Tätowieren nur Farben verwendet werden, die unbedenklich für die Gesundheit sind.