"Kollateralschaden" in der Lockdown-Zeit

Studie der Grazer MedUni belegt: Die Zahl der tödlichen Herzinfarkte stieg an. Ein Kardiologe appelliert, daraus Lehren zu ziehen.

In der Zeit des coronabedingten Lockdowns haben vor allem ältere Menschen Spitäler und Arztpraxen aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 gemieden. Wie eine Studie der MedUni Graz belegt, sind in dieser Zeit um 23 Prozent weniger Patienten mit Herzinfarkt, Lungenembolie und Aortenriss in die Spitäler der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) eingeliefert worden als durchschnittlich in den vier Jahren zuvor. Trotzdem seien um 65 Prozent mehr Patienten innerhalb von 14 Tagen an diesen Erkrankungen gestorben, sagt der Kardiologe Heiko Bugger, der ...