Kommt ein Werbeverbot für ungesundes Kinder-Essen auch in Österreich?

In Deutschland soll solch ein Werbeverbot kommen. Betroffen sind Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz. Woran es in Österreich - trotz Zustimmung des Gesundheitsministers - weiter hakt.

Nach den Plänen des deutschen Ernährungsministers Cem Özdemir (Grüne) soll an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz in Deutschland per Gesetz beschränkt werden. Werbung für solche Produkte soll in Radio und TV von 6 bis 23 Uhr unzulässig sein, wenn sie auch von Kindern wahrgenommen werden kann. Freiwillige Selbstverpflichtungen hätten versagt, sagt Özdemir: "Warum lassen wir es zu, dass Kinder im Schnitt täglich 15 Werbespots für Zuckerbomben, für salzige und fettige Snacks sehen?" Denn ...