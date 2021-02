Kommt Sputnik V? Was man über den russischen Impfstoff mittlerweile weiß

Zu Sputnik V gibt es neue Daten - und diese machen durchaus Mut. Eine große Einschränkung bahnt sich aber an.

Sollte das Coronavakzin Sputnik V in der EU zugelassen werden? Diese Frage ist offenbar derart brisant, dass selbst Sebastian Kurz in der Sache vorprescht. Am Donnerstag veröffentlichte der Kanzler ein Statement, in dem er dafür plädiert, dass es bei der Zulassung von Impfstoffen "keine geopolitischen Tabus" geben dürfe. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) sollte die Zulassung chinesischer Vakzine, aber auch von Sputnik V prüfen.

Doch vor den politischen Komponenten sollten die medizinischen geklärt sein: Ist Sputnik V überhaupt wirksam ...