Konsum von Aluminium ist zu hoch

Aluminium ist ein wertvoller Rohstoff. Es ist extrem leicht, biegsam und dabei gleichzeitig fast so stabil wie Stahl, es hält Hitze stand und leitet elektrischen Strom. Für Gesundheit und Umwelt wäre es aber besser, sparsamer damit umzugehen.

Aluminium ist nach Sauerstoff und Silicium das dritthäufigste Element in der Erdkruste, und es ist im Alltag nützlich: das Leichtmetall kommt in Baustoffen vor, in Flugzeugen und Autos, es ist im Haushalt als Folie, Getränkedose, Kaffeekapsel, unbeschichtetes Backblech, Grillschale, Kochgeschirr, ...