Kontakt zu NASA-Sonde "Voyager 2" abgebrochen

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Kontakt zur Raumsonde "Voyager 2" verloren. "Voyager 2", die derzeit rund 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sei, könne im Augenblick weder Daten zur Erde senden noch Befehle von den Flugkontrolleuren empfangen, teilte die NASA mit. Der Kontakt sei abgebrochen, als eine Reihe geplanter Befehle am 21. Juli versehentlich dazu geführt habe, dass die Antenne der Raumsonde um zwei Grad von der Erde weg ausgerichtet worden sei.

Hoffnung setzt die NASA auf einen automatischen Reset der Sonde, der dazu diene, die Antenne der "Voyager 2" wieder auf die Erde auszurichten. Vorgesehen sei dieser für den 15. Oktober. Die Wissenschafter erwarten, dass dann die Kommunikation wieder laufen werde.

Zuvor könne bereits Hilfe aus Australien kommen, berichteten dortige Medien. In der kommenden Woche werde eine riesige Parabolantenne von einem NASA-Projekt in Canberra den korrigierten Befehl Richtung "Voyager 2" senden, in der Hoffnung, dass er das Ziel treffe, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die NASA.

"Voyager 1" (auf Deutsch etwa: Reisender) war am 5. September 1977 gestartet, "Voyager 2" bereits am 20. August 1977. Beide Sonden sind unbemannt. Ziel der beiden 1977 gestarteten Sonden war es, Planeten des äußeren Sonnensystems zu erkunden. Danach verlängerte die NASA die Mission, so dass sie schließlich über die Grenze des Sonnensystems hinausflogen. Nun sammeln sie Daten aus dem interstellaren Raum.