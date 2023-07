Krebs in Mund- und Rachenraum entsteht nicht primär durch ausschweifendes Sexleben

Studie von Universität Leipzig relativiert Vorurteile über Erkrankung.

Krebs im Mund- und Rachenraum betrifft nicht vorrangig Menschen mit sehr ausschweifendem Sexualleben und einer höheren Zahl wechselnder Geschlechtspartner. Das zeigt eine Studie der Universitätsmedizin Leipzig, die so gängige Vorurteile relativiert, wie die Hochschule am Freitag mitteilte. Das Sexualverhalten von Erkrankten mit Mund-Rachen-Tumor, der durch Humane Papillomviren (HPV) hervorgerufen wurde, unterscheidet sich der Untersuchung nach nicht von dem gesunder Menschen.

HPV ist ein verbreitetes Virus, mit dem sich die meisten Menschen irgendwann im Leben infizieren. Es kann die Haut und die Schleimhäute an verschiedenen Körperregionen angreifen. Die meisten HPV-Typen sind gutartig. Manche HPV-Subtypen können allerdings Zellen infizieren, Krebsvorstufen bilden und sogar Krebs auslösen oder begünstigen. Dazu gehören Gebärmutterhalskrebs, Tumore des Mund- und Rachenraums sowie Anal-, Penis- und Vulvakarzinome.

Etwa ein Drittel der in Deutschland diagnostizierten Mund-Rachen-Tumore werden durch HP-Viren hervorgerufen. Betroffenen werde oft ein Sexualverhalten mit häufig wechselnden Partnern sowie eine erhöhte Frequenz von Oralsex unterstellt, erklärten die Leipziger Forscher. Auch unter Fachleuten werde dies als Risikofaktor diskutiert. Die aktuelle Studie, in die 317 an Kopf-Hals-Tumoren Erkrankte und 303 Menschen zur Kontrolle einbezogen wurden, bestätigte dies nicht.

Risikofaktoren: Unter anderem Tabakrauchen und Alkoholkonsum

Das Sexualverhalten der Krebspatienten unterscheidet sich hinsichtlich wechselnder Sexualpartner demnach nicht von dem der Kontrollgruppe und anderer Patienten, die an nicht durch HPV ausgelöstem Mund- und Rachenkrebs erkrankten. Die Forschungsergebnisse bestätigen jedoch eine Reihe bereits bekannter Risikofaktoren wie Tabakrauchen und täglich hoher Alkoholkonsum. Gegen eine Infektion mit bestimmten HP-Viren können sich Mädchen und Buben ab neun Jahren in Deutschland impfen lassen.