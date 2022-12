Medizin: Neuartige Therapien gegen Krebs

Teilchen, die mit 200.000 Kilometern pro Sekunde auf eine Tumorzelle treffen, und Wirkstoffe, die wie ein Trojanisches Pferd daherkommen: worauf die Krebstherapie derzeit setzt.

Ganze 140 Meter ist der Behandlungsraum bei MedAustron lang. An dem einen Ende liegt die Krebspatientin oder der -patient, der Körper ist für rund eine halbe Stunde akribisch fixiert. Hier ist höchste Präzision angesagt. Im Hintergrund ertönt Entspannungsmusik und eine Stimme sagt die nächsten Schritte an. Währenddessen befindet sich am anderen Ende ein Teilchenbeschleuniger mit einem Durchmesser von 26 Metern, der mit Technologie von Cern, der Europäischen Organisation für Kernforschung, arbeitet. Kohlen- oder Wasserstoffkerne nehmen darin eine enorme Geschwindigkeit auf, ...