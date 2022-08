Neue Therapie gibt Hoffnung bei Bauchfellkrebs

Bei der PIPAC-Therapie wird das Chemotherapeutikum in Aerosolform in den Körper gebracht, erklärt ihr Erfinder. Das Uniklinikum Salzburg ist hierzulande führend bei der Therapie. Ein Patient freut sich, dass er deshalb weiter am Leben ist.

SN/karitnig/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc3929768/ Das Medikament wird durch eine Mikroinjektionspumpe direkt in der Bauchhöhle zu einem Aerosol zerstäubt.