Kreisrunder Haarausfall: Tabletten lassen hoffen

In den USA ist nun ein Präparat gegen kreisrunden Haarausfall zugelassen. Ein Experte erklärt die Ursachen der Krankheit; ein Betroffener berichtet, wie er damit lebt.

Die Ohrfeige von Hollywoodstar Will Smith bei der Oscar-Verleihung rückte die Haarausfall-Krankheit seiner Frau Jada Pinkett Smith in den Mittelpunkt. Aber auch in Österreich gibt es einen Prominenten, der von kreisrundem Haarausfall betroffen ist - und sehr offen damit umgeht: Oliver Baier. Beim damals 48-jährigen Kabarettisten, Radiomacher und Moderator der ORF-TV-Sendung "Was gibt es Neues?" seien im Sommer 2014 erste Löcher bei seinem Dreitagebart aufgetreten, erzählt er: "Im Spätherbst habe ich gemerkt, dass die Haare ärger ausgefallen sind, es kamen ...