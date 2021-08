Kribbelnde Hände bei Karpaltunnelsyndrom: "Ich habe zu lange gewartet"

Wenn die Hände kribbeln und taub werden, kann ein Karpaltunnelsyndrom die Ursache sein. Der Mittelnerv im Handgelenk hat zu wenig Platz. Manchmal hilft nur eine Operation.

Désirée Kellner liebte das Biken, nicht nur gemütlich auf der Straße, sondern sportlich ruppige Almpfade hinunter. Doch dann begann es mit dem unangenehmen Kribbeln in der rechten Hand. Das Kribbeln trat nicht nur beim Biken auf, sondern schon nachts vor dem Einschlafen. "Ameisenlaufen" und Taubheit in der Hand störten Désirée Kellner in der Folge immer mehr, sodass sie sogar nachts davon aus dem Schlaf gerissen wurde. "Ich habe zu lange gewartet, bis ich etwas dagegen unternahm - fast zwei Jahre", ...