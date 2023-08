Kühlschränke in der Antarktis sind schon ein gutes Geschäft

In der Kälte wird es warm ums Herz. Seit der Wintersonnenwende am 21. Juni werden die Tage in der Antarktis wieder länger und wärmer. Manchmal schon zu warm. Ein australischer Koch, der 879 Tage in der Antarktis gearbeitet hat, erzählt vom Zusammenhalt der Menschen in einem Ort, der zu den unwirtlichsten der Welt zählt.

BILD: SN/SCHAFELLNER Wenn die Wissenschaft zum Gottesbeweis wird: Eine Aurora Australis über der Davis Station. BILD: SN/SCHAFELLNER Hermann Schafellner nimmt ein Eisbad zur Wintersonnenwende. BILD: SN/SCHAFELLNER Ein seltenes Ereignis: Internationale Vertreter treffen sich zum Essen in der australischen Davis Station bei Hermann. BILD: SN/SCHAFELLNER Gleich geht es los: Die australische Antarktis-Langaufmeisterschaft wird entschieden. Ganz rechts ein ehemaliger Oberösterreicher. BILD: SN/PRIVAT Hermann Schafellner. BILD: SN/SCHAFELLNER Mit Schweinefleisch werden in der Davis Station die Vernähungen von Wunden geübt.