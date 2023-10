"Künstliche Atome" mit leuchtender Wirkung

Ein Trio, das die Quantenpunkte entdeckt hat, erhält den Nobelpreis für Chemie 2023. Kurios ist, dass ihre Namen schon vorab an Medien gingen.

Fernseher mit brillanten Farben und Hoffnung auf effizientere Solarzellen: Der Nobelpreis für Chemie ehrt heuer drei Vorreiter der Erforschung sogenannter Quantenpunkte. Die auch "künstliche Atome" genannten Strukturen werden etwa als besonders farbintensive Licht- bzw. Leuchtquellen genutzt. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov legten in den 1980er- und 1990er-Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt gab.

Der Vorsitzende des Nobelpreiskomitees für Chemie, Johan Åqvist, erklärte, dass die zentrale Eigenschaft der Quantenpunkte darin besteht, dass sich mit ihrer Größe auch ihre Farbe ändert. Während kleine Punkte bläulich erscheinen, verschiebt sich dies mit zunehmender Größe in Richtung Rot. Damit habe man es mit einer "neuen Materialklasse" zu tun, bei der erstmals bei gleicher grundlegender chemischer Zusammensetzung Eigenschaften gezielt verändert werden können, erläuterte der Physiker Heiner Linke bei der Bekanntgabe. Quantenpunkte werden in der Praxis etwa in modernen QLED-Fernsehern genutzt. Auch bei Quantencomputern, der Effizienzsteigerung von Solarzellen und in der Krebsmedizin spielen sie eine Rolle.

Alexei Ekimov (78), geboren in der ehemaligen Sowjetunion, konnte in den frühen 1980er-Jahren größenabhängige Quanteneffekte in farbigem Glas zeigen, wie die Nobelstiftung mitteilte. Einige Jahre später habe der heute 80-jährige US-Amerikaner Louis Brus von der Columbia University in New York erstmals diese Effekte bei Partikeln gezeigt, die sich frei durch eine Flüssigkeit bewegten. Im Jahr 1993 revolutionierte der französischstämmige Moungi Bawendi die Herstellung der Quantenpunkte, wie es weiter hieß. Der heute 62-Jährige vom Massachusetts Institute of Technology habe es damit erst möglich gemacht, dass die Strukturen zur Anwendung kämen.

Zu Quantenpunkten wird auch in Österreich geforscht: Ein Experte ist hier Armando Rastelli vom Institut für Halbleiter- und Festkörperphysik der Uni Linz. Die Eigenschaften eines Materials nur durch seine Größe beeinflussen zu können mache die Strukturen so interessant, sagt Rastelli. Man könne nun etwa einfach das Material festlegen, "die Größe beliebig anpassen und die Farbe beliebig ändern", führt der Quantenphysiker aus. So lasse sich das gesamte Farbspektrum abdecken. Nur: "Das ist nicht intuitiv" - und mit den Regeln der klassischen Physik nicht zu verstehen. Denn derartige Veränderungen setzten zuvor auch immer eine Änderungen in der chemischen Struktur einer Verbindung voraus. Rastelli: "Wenn ich ein Stück Papier schneide, ändert sich die Farbe nicht. Das passiert aber bei einem Quantenpunkt - und das ist beeindruckend." Dass sich dies nicht nur auf die Farbe, sondern auch auf die elektronischen Eigenschaften der Quantenpunkte erstrecke, mache diese für zahlreiche Bereiche höchst interessant. Einer davon ist die Quantentechnologie.

Während die quantenmechanischen Effekte für mehr oder weniger klassische Bauteile wie stark hochauflösende Monitore genutzt werden können, gibt es auch originär quantenphysikalische Nutzungsideen. Rastellis Team arbeitet an Letzterem und beschäftigt sich mit der Herstellung von Halbleiter-Nanostrukturen, in denen mit physikalischen Methoden Quantenpunkte eingebaut werden. Diese Objekte aus Tausenden Atomen verhalten sich gemeinschaftlich wie ein künstliches "Makroatom".

Diese kann man zum Beispiel anregen - und es werden Lichtteilchen (Photonen) erzeugt. Man kann so jedoch auch Photonenpaare herstellen, die über beliebige Distanzen miteinander verbunden bzw. verschränkt bleiben, erklärt Rastelli.

Solche verschränkten Photonen sind die Grundlage von vielversprechenden Technologien wie der Quantenverschlüsselung. Man kann Quantenpunkte aber auch als Quanten-Informationsträger nutzen. Das wiederum sei ein möglicher Zugang zu der Quanteninformationsverarbeitung bzw. für künftige Quantencomputer.

Gerätselt wird indessen, wie es dazu kommen konnte, dass der Königlich Schwedischen Akademie am Mittwoch ein Kommunikationsfehler passiert ist: Denn die Namen der drei Chemie-Preisträger standen in einer Mitteilung, die am Morgen an schwedische Medien verschickt wurde. "Lassen Sie mich sagen, dass das natürlich sehr unglücklich ist. Wir bedauern zutiefst, was passiert ist", sagte der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren. Das Wichtigste sei, dass der Vorfall keinerlei Auswirkungen darauf gehabt habe, wem die Preise zugesprochen worden seien, beteuerte Ellegren. Bei den Nobelpreisen ist es Tradition, dass die Preisträger bis zur offiziellen Bekanntgabe streng geheim gehalten werden. Was bisher bis auf seltene Ausnahmen auch immer gelang.

Die renommierteste Auszeichnung für Chemiker ist heuer mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Die feierliche Übergabe der Preise findet wie immer am 10. Dezember statt, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.