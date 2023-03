Künstliche Intelligenz bringt Farbe in Schwarz-Weiß-Filme

In den Filmarchiven weltweit lagern unzählige Filme mit schwarz-weißen Aufnahmen. Seit den 1970er-Jahren gab es immer wieder Versuche, diese im Nachhinein zu kolorieren, doch der Aufwand ist hoch und die Farben entsprachen oft nicht der Realität. An der TU Graz wurde gemeinsam mit einem Grazer Filmrestaurierungsunternehmen ein KI-basierter Algorithmus entwickelt, der die alten Filmstreifen effizient und realitätsgetreu einfärben soll, teilte die TU Graz am Montag mit.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/PATRICK PLEU In alte schwarz-weiß Filme kommt Farbe