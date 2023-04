Künstliche Intelligenz: Hat die Maschine ein Bewusstsein?

Künstliche Intelligenz stellt die Gesellschaft vor eine juristische und soziale Herausforderung. Experten fordern Ethikstandards.

Angela Merkel und Barack Obama sitzen am Strand und schlecken ein Eis. Die Lederschuhe des Ex-Präsidenten haben im Sand ihren Glanz verloren. Auf den ersten Blick scheint alles stimmig, nur Merkels Hand scheint etwas zu klein - vielleicht liegt es auch einfach an der Perspektive. Weitergeklickt in der Galerie, lassen Obama und Merkel einen Drachen steigen. Obama wirkt verzerrt und im Gesicht stimmt etwas nicht. Hier hat der Betrachter die Künstlichkeit der Abbildung überlauert. Schnell ist klar - die surrealen ...