Künstliche Intelligenz kürzt die Suche nach Corona-Medikamenten ab

Einem Forscherteam aus Linz ist es gelungen, künstliche Intelligenz erfolgreich auf mögliche Covid-Wirkstoffe anzusetzen. Milliarden Moleküle wurden durchforstet. Bei weiteren Pandemien könnte das künftig einen Zeitvorteil schaffen.

Bei der „Billion Molecules Against Covid-19 Challenge“ wurden Milliarden Moleküle auf ihre Wirkung gegen SARS-CoV-2 getestet.

In einer Pandemie ist die Suche nach potenziellen Wirkstoffen ein Wettlauf gegen die Zeit: Auch bei SARS-CoV-2 versuchten Forschende weltweit, so schnell wie möglich potenzielle Impfstoffe und Medikamente zu finden, um die Zahl der Erkrankten so rasch wie möglich einzudämmen. Gerade bei einem neuartigen Virus kann das einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleichen.

Deshalb startete eine unabhängige Initiative Anfang des Jahres 2020 weltweit einen Aufruf an alle Forschenden der künstlichen Intelligenz, sich bei der Suche einzuklinken: ...