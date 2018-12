Künstliche Intelligenz löst Fluglotsen ab

Ein Salzburger Computerwissenschafter arbeitet federführend an der Optimierung des internationalen Flugverkehrs mit.

Es ist nicht nur seine Arbeit, die den Flugverkehr effizienter und sicherer macht und mit der er international in der obersten Liga mitmischt. Es ist auch seine Biografie als Wissenschafter alles andere als alltäglich. Carl-Herbert Rokitansky arbeitete als junger Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt an der Entwicklung des Internets mit. Danach war er an der Entwicklung der Mobilfunknetze beteiligt. International herausragend war seine Rolle beim Aufbau der automatischen Lkw-Mautsysteme auf Autobahnen, die mit höchst komplexen Funksystemen arbeiten.

Anzeige

Heute leitet Rokitansky an der Universität Salzburg die Aerospace Research Group. Das ist ein international hoch angesehenes Kompetenzzentrum für den Flugverkehr, das er hier etabliert hat. Zu seinen Kooperationspartnern zählen Eurocontrol, die Europäische Raumfahrtbehörde (ESA), viele nationale Flugsicherungen und Fluglinien, wie die Lufthansa, die AUA, die Air France oder die British Airways. Und nicht zuletzt arbeitet er eng mit Flughäfen zusammen, wie dem Frankfurt Airport oder dem Salzburg Airport.

Womit Rokitanskys heutiger Tätigkeitsbereich bereits grob umrissen ist. Er erklärt, "dass wir hier in Salzburg mit unserem Flugverkehrssimulator NAVSIM den weltweiten Flugverkehr in allen Phasen des Fluges simulieren können. Wir beschäftigen uns damit, wie wir die Kohlendioxid-Belastung senken oder wie wir Verspätungen möglichst vermeiden können. Kurz: Wir schauen, wie sich Flugrouten und die komplexen Abläufe auf und rund um Flughäfen optimieren lassen."

Welche Potenziale in der Arbeit von Rokitansky stecken, macht er allein durch einige Zahlen deutlich: Im europäischen Luftraum sind derzeit in 24 Stunden insgesamt rund 37.000 Flugzeuge (weltweit 100.000) unterwegs, gleichzeitig sind 5000 in der Luft.

Aber wie wird sich der Flugverkehr bis 2040 entwickeln? Heute gehen die Prognosen davon aus, dass bis dahin in Europa innerhalb eines Tages rund 80.000 bis 100.000 Flugzeuge starten und landen werden. Also zwei bis drei Mal so viel wie gegenwärtig. Man kann sich also vorstellen, wie viel Zeit, leere Flugkilometer und vor allem Energie sich sparen lassen, wenn der Verkehr auf den Flugrouten und die An- und Abflüge auf den Flughäfen optimiert sind.

Der Computerwissenschafter spricht von "Steinzeit", wenn man sich anschaut, dass die Kommunikation von Fluglotsen und Piloten heute noch immer analog erfolgt. "Die Systeme, die wir entwickeln, sind vollkommen digital", erklärt Rokitansky. Das heißt: Die Freigabe für einen Flug wird in Zukunft ausschließlich digital ablaufen. Das werde den Flugverkehr auch noch sicherer machen. Sprachkommunikation werde es, so Rokitansky, künftig nur in Notfällen geben.

Der Schwerpunkt seiner Forschungsarbeit liegt derzeit aber woanders. So simuliert der Salzburger Forscher mit seinen Mitarbeitern am Beispiel des Frankfurter Flughafens oder auch in Projekten mit Austro Control, wie man die Anflugrouten besser organisieren kann. "Wir können mit mathematischen Modellen höchst genau berechnen, wann ein Flugzeug aus seiner Warteschleife heraussoll. Das von der Flugsicherung zu steuern ist nämlich gerade bei Unwettern, Nebel oder starkem Wind äußerst schwierig", erklärt Rokitansky und demonstriert das auf seinem Simulator. Die "künstliche Intelligenz" ist dabei in der Lage, die Arbeit der Fluglotsen vollständig zu übernehmen und alle An- und Abflüge sowie den gesamten Verkehr von und zu den Start- und Landepisten zu organisieren und vor allem zu optimieren.

Rokitansky betont: "Wir konnten zeigen, dass wir durch effizienter gesteuerte An- und Abflüge die Umweltbelastung um bis zu 30 Prozent verringern können. Gleichzeitig starten und landen die Flugzeuge insgesamt viel pünktlicher."

Anzeige

Besonders beeindruckend sind die Rechenleistungen des Flugverkehrssimulators auch bei Gewittern: Gefüttert mit allen verfügbaren Wetterdaten ist der Simulator Piloten und Fluglotsen haushoch überlegen: So zeigte ein Versuch am Beispiel Frankfurt, dass die Flugzeuge im Realbetrieb bei den Anflügen während eines Unwetters deutlich mehr Kilometer zurücklegten als jene Flieger, die vom Computer gesteuert wurden. Und zwar um nicht weniger als 43 Prozent, wie Rokitansky sagt. Darüber hinaus seien, was sicherheitstechnisch nicht optimal ist, real acht Flugzeuge unter das Gewitter geflogen. Gelenkt durch den Simulator kam jedes Flugzeug am Gewitter vorbei auf die Landebahn.

Die Arbeit Carl-Herbert Rokitanskys macht klar, wohin die Reise geht: Die bisherige Arbeit der Fluglotsen wird in Zukunft Schritt für Schritt von "künstlicher Intelligenz" abgelöst. Kreative Aufgaben würden aber weiterhin bei den Lotsen bleiben, meint Rokitansky. Was wäre das zum Beispiel? Wenn eine Airline auf ihrem Heimatflughafen bevorzugt behandelt werden soll.