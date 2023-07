Künstliche Intelligenz soll künftig auch beim Metallrecycling helfen

Leobener Forschende entwickeln mit Unternehmen in FFG-Leitprojekt sensorgestützte Partikelsortierung und Klassifikationssystem für Metallkomponenten.

Damit die metallverarbeitende Industrie nachhaltiger wird, ist sie auf Metallschrott angewiesen. Dafür wird hochwertiger Schrott zu großen Teilen nach Österreich importiert. Forschende der Montanuniversität Leoben wollen im Rahmen eines Leitprojektes der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) das Recycling von Metallverbundabfällen mithilfe von Künstlicher Intelligenz verbessern, teilte die obersteirische Universität am Mittwoch mit.

Stahlindustrie weiß um ihren schlechten ökologischen Fußabdruck

In der Metallerzeugung ist der ökologische Fußabdruck durch den Rohstoffeinsatz besonders hoch. Gleichzeitig sind Altmetalle gute Kandidaten für die Wiederverwertung. Hier setzt das 4,4 Millionen Euro schwere FFG-Leitprojekt KIRAMET an, in dem die Montanuni Leoben die Projektkoordination übernommen hat. Zu den Projektpartnern zählen neben Abfallverwertungsunternehmen auch Unternehmen wie Andritz AG, Breitenfeld Edelstahl bis zur Voestalpine Stahl.

Material auf Schrottplätzen ist meist mit Kunststoffen durchmengt

Schrotte aus beispielsweise Altautos oder Elektrogeräten fallen leider nicht sortenrein an, sondern meist im Verbund mit Kunststoff oder sind mit Legierungen verunreinigt. "Derzeit werden die Metalle geschreddert und aufgrund der minderen Qualität ins Ausland exportiert," weiß Alexia Tischberger-Aldrian, Projektverantwortliche vom Leobener Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft. Gleichzeitig wird höherwertiger Schrott, der für die Metallproduktion immer wichtiger wird, eingeführt.

KI soll für sensorgestützte Partikelsortierung sorgen

Im Projekt KI-basiertes Recycling von Metallverbund-Abfällen (KIRAMET) soll unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz in den kommenden eineinhalb Jahren eine effiziente sensorgestützte Partikelsortierung entwickelt werden. "Ein großes Ziel ist, eine intelligente Recycling-Plattform zu erstellen, um alle Daten entlang der Wertschöpfungskette zu vernetzen", schilderte Tischberger-Aldrian. Nachdem Stakeholder entlang des Wertschöpfungszyklus mit an Bord sind, will man den Produzenten auch Vorschläge für das Design neuer Produkte machen, damit diese nach Ablauf ihrer Lebensdauer besser recycelbar werden.

"Klassifikationssystem für Fahrzeugkomponenten zur Bewertung der realen Recyclingfähigkeit"

"Im Rahmen von KIRAMET wird erstmals ein Klassifikationssystem für Fahrzeugkomponenten zur Bewertung der realen Recyclingfähigkeit für Digitale Produktpässe (Automobilzulieferer) in verwertbarer Form bereitgestellt und dadurch ein Beitrag zum Konzept des digitalen Produktpasses geleistet", ergänzte Brigitte Kriszt vom Außeninstituts der Montanuniversität.

Leitprojekte der FFG sind strategisch und inhaltlich definierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die der Stärkung eines Sektors bzw. einer Branche dienen oder modellhafte Lösungen für bedeutende gesellschaftliche Herausforderungen erstellen. Sie sollen zugleich nationale und internationale Sichtbarkeit für österreichische Technologien bewirken.