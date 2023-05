Lachgas hilft auch gegen Depressionen

Der Salzburger Peter Nagele setzt Lachgas in der Suizidprävention ein - und ist nun Teil einer renommierten US-Forschervereinigung.

Lachgas ist umweltbewussten Menschen als Mitverursacher des Treibhauseffektes ein Begriff - da es 300 Mal so klimaschädlich ist wie CO2. Und wer schon einmal eine Vollnarkose erhalten hat, hat es wahrscheinlich direkt eingeatmet. Dass Lachgas (Distickstoffmonoxid, chemische Formel: N2O) aber auch hilft, die Symptome von depressiven und suizidalen Patienten zu lindern, ist erst seit wenigen Jahren bekannt. Einer, der bei diesem Thema weltweit führend forscht, ist Peter Nagele. Der 52-Jährige ist in Wals-Siezenheim aufgewachsen, hat das Akademische Gymnasium in Salzburg ...