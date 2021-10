Lagebericht aus einer Wiener Covid-Station: "Hatten nie einen geimpften Intensivpatienten"

Die Covid-Beauftragte am Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien, Athe Grafinger, beschreibt, wie es um die Coronapatienten in ihrem Spital bestellt ist. Sowohl beim Alter, dem Geschlecht, dem Impfanteil und auch der Sprachzugehörigkeit gibt es klare Tendenzen.

SN/APA/THEMENBILD/MICHAEL GRUBER Symbolbild