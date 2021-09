Laien-Astronauten sicher zur Erde zurückgekehrt

Vier Menschen haben mehrere Tage im All verbracht, etliche Male die Erde umkreist, und doch war kein ausgebildeter Astronaut an Bord. Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist eine nur aus Laien bestehende Crew in den Weltraum geflogen - und auch wieder sicher gelandet. In der Nacht auf Sonntag setzte die Kapsel mit den vier Weltraum-Touristen vor der Küste Floridas im Atlantik auf, wie die "Inspiration4" genannte Mission mitteilte.

SN/APA/AFP/Inspiration4/HANDOUT Die Crew ist happy