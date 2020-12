Landung von Chinas Raumkapsel mit Mondgestein erwartet

Nach Chinas unbemannter Mondmission bereiten sich Bergungsmannschaften am Mittwoch auf die Landung der Rückkehrkapsel mit zwei Kilogramm Mondgestein vor. US-Raumfahrtexperten rechnen wegen chinesischer Warnungen für den Flugverkehr damit, dass die Kapsel zwischen 18.32 und 19.07 Uhr MEZ landen könnte. Doch gab es von chinesischer Seite zunächst keine Bestätigung dafür. Die Landung ist in der Steppe des Siziwang Banners in der Inneren Mongolei geplant.

SN/APA (AFP/Archiv) China National Chinas Raumkapsel "Chang'e 5" am Mond