Lauter bunte Vögel

Wir haben die Menschen der Bibel weit weggerückt und in Schubladen gesteckt. Tatsächlich sind sie uns aber menschlich nahe in ihrer bunten Vielfalt, im Glauben und Zweifeln. Judas ist keinesfalls nur "der Verräter" und die Bekehrung des Saulus zum Paulus war kein Mirakel.

Kaum eine Gestalt der Bibel hat sich so dramatisch in der Geschichte ausgewirkt wie Judas. Sein Name wurde zum Synonym für "den Verräter". Diese Punzierung, aus der es für Judas seit 2000 Jahren kein Entrinnen gab, hat das Verhältnis von Christentum und Judentum schwer belastet. Aber hat Judas seinen Meister tatsächlich wegen lächerlicher 30 Silberlinge verraten? Das kann es nicht gewesen sein. Wäre der Mann von Natur aus geldgierig gewesen, dann hätte er sich kaum der Jesus-Bewegung angeschlossen. Da hätte Judas wahrlich andere Möglichkeiten gehabt. Schon eher greift die These, dass ihm der Geduldsfaden mit Jesus gerissen ist und dass er eine Entscheidung herbeizwingen wollte.