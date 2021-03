Leck auf der ISS: Kosmonauten haben mit besserer Abdichtung begonnen

Nach monatelangen Problemen mit entweichender Luft auf der Raumstation ISS haben Kosmonauten mit der verbesserten Abdichtung eines Lecks begonnen. Die Arbeiten an dem 4,5 Zentimeter langen Riss sollen fünf Tage dauern, wie ein Vertreter der Flugleitzentrale der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag in einem live übertragenen Gespräch mit der Besatzung sagte. Die Kosmonauten sollen die Stelle so vorbereiten, dass ein spezielles Abdichtmittel platziert werden kann.

SN/apa (epa/nasa) Symbolbild.