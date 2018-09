"Lehrpläne sind unerheblich"

Bildungsforscher über "Weltverständnis" als Lernziel: Der Unterrichtsstoff sei seit 200 Jahren zum Großteil derselbe, sagt Stefan Hopmann.

Die Schule sollte Kinder nicht zu kleinen Wissenskämpfern machen, sondern zu teamfähigen Weltverstehern, sagt Experte Stefan Hopmann.

Bildungsminister Heinz Faßmann will die Lehrpläne der Schulen entrümpeln. Welche Inhalte könnte man Ihrer Meinung nach streichen? Hopmann: Die Idee, Inhalte zu streichen, ist 200 Jahre alt. Es gibt immer einzelne Dinge und Veranstaltungen in der Oberstufe, die man streichen kann. Lehrpläne sind in einer durchschnittlichen Klasse unerheblich. Es wird nie eins zu eins das unterrichtet, was im Lehrplan steht. Auch wenn Lehrpläne gekürzt wurden, endete es damit, dass am Ende mehr hineingekommen ist.