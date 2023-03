Leistenbruch: Roboter verkürzt Zeit im Spital

Ein Ärztekongress in Salzburg thematisiert Virtual Reality, künstliche Intelligenz und die Streitfrage, warum ambulante OPs schlechter bezahlt sind.

Privatdozent Franz Mayer ist leitender Oberarzt am Krankenhaus Hallein, das als Hernien-Zentrum der Salzburger Landeskliniken fungiert.

René Fortelny ist Professor für Allgemeinchirurgie an der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien.

Die junge Chirurgin Ana Gabersek wurde in Hallein am OP-Roboter erfolgreich ausgebildet.

"Bei einem Bruch denken die meisten automatisch an einen Knochenbruch", sagt René Fortelny, Professor für Allgemeinchirurgie an der Sigmund-Freud-Privatuni in Wien. Fortelny hat sich aber auf ein anderes Spezialfach konzentriert: die Hernienchirurgie. Diese beschäftigt sich mit Brüchen der Bauchwand. Die bekannteste und häufigste Form ist der Leistenbruch, gefolgt von Nabel- und Narbenbruch, wie Fortelny erläutert.

Dass beim Leistenbruch zu 80 Prozent Männer und nur zu 20 Prozent Frauen betroffen sind, hat einen Grund: "Beim Mann wandert der Hoden ...