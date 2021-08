Wieso vieles von dem, was es aktuell zur Pandemie auf Social Media zu lesen gibt, Blödsinn ist. Und wieso wir die Wissenschaft auch im Herbst brauchen werden.

Freilich, die Pandemie hat Nerven gekostet. Doch kann es wirklich sein, dass manchen Fatalisten langsam steigende Infektionszahlen reichen, um alles infrage zu stellen, was die Wissenschaft in den vergangenen eineinhalb Jahren zutage gefördert hat? Dass sich wieder mehr Menschen infizierten, sei der Beleg, dass die Impfung nicht wirke, ist etwa in Kommentaren auf Social Media zu lesen. Dazu komme die "unfassbare Zahl" an Impfdurchbrüchen. Und dass man sich mit dem Virus mehrfach infizieren könne, hätten die Forscher sowieso beflissentlich verschwiegen.

...