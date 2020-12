Man kann nicht verlangen, dass sich ein jeder vorbehaltlos impfen lässt. Man kann aber verlangen, dass ein jeder die Entscheidung fundiert trifft.

Eigentlich bedurfte es keines zusätzlichen Belegs. Das Thema ist ohnehin omnipräsent - in TV-Debatten, Onlineforen, beim Gespräch am Küchentisch. Doch die mehr als tausend Rückmeldungen auf den SN-Aufruf diese Woche, Fragen zur Coronaimpfung zu stellen, machten neuerlich deutlich, wie sehr das Thema unter den Nägeln brennt. Vor allem die Kernfrage - jene, ob man sich impfen lassen sollte - treibt bereits jetzt viele Menschen um. Dabei steht der Prozess erst am Anfang. Zumindest jener Teil, der unmittelbar die Lebenswelt von ...