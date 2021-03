Stärker als jeder Gedenktag des Artenschutzes zeigt derzeit die Pandemie, dass die Natur nicht unendlich belastbar ist.

Es ist ein schleichender Prozess über Jahrzehnte hinweg. Doch in den vergangenen Sommern haben selbst Menschen, die sich weniger mit Naturschutz befassen, etwas bemerkt: Insekten, normalerweise als lästig angesehen, weil sie auf Zwetschkenkuchen sitzen, in die Haut stechen und auf Windschutzscheiben kleben, waren nicht mehr da. Bienen im Garten blieben aus. Ein vor sich hin gaukelnder Schmetterling wurde eine Rarität. Dann flogen einige Vogelarten Futterhäuschen nicht mehr an, und angesichts etlicher Wissenschaftsberichte über das Sterben der Arten setzte Bestürzung ein. ...