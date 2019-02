Leopold Kohr - was wäre heute das menschliche Maß?

Vor 20 Jahren ist der Philosoph Leopold Kohr verstorben. Der Slogan "Small is beautiful" hat ihn berühmt gemacht. Was würde die Rückkehr zu kleineren Einheiten bedeuten und wie viel Wohlstand müssten wir opfern?

Der Ökonom und Wachstumskritiker Niko Paech, Universität Siegen, redet im SN-Gespräch nicht um den heißen Brei herum: Das menschliche Maß würde weniger Wohlstand bedeuten - aber uns vielleicht die nächsten großen Krisen ersparen.

Leopold Kohrs Vision war eine mittelgroße Wirtschaft. Wie soll das heute funktionieren? Paech: Es hängt davon ab, wie viele Menschen bereit sind, mit weniger Kaufkraft auszukommen. Der heutige Wohlstand in Europa beruht darauf, dass riesige Konzerne zunehmende Skalenerträge ausschöpfen, d. h. durch Größenvorteile immense Kostensenkungen erzielen, die über verringerte Preise den Massenkonsum ermöglichen. Smartphones werden industriell so massenhaft hergestellt, dass sich jeder Mensch in Deutschland eines leisten kann. Aber das hat einen hohen Preis: Die wahren ökologischen Kosten dieser Produktionsweise werden nicht eingepreist. Würden sie das, wären weder solche Konzernstrukturen noch der Massenkonsum möglich.