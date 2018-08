Lernen wir träumen!

Intuition und Wissenschaft. Ein ungleiches Paar: Kann es in der Welt der harten Fakten Platz für "Bauchgefühl" geben?

Kennen Sie das? Sie befassen sich intensiv mit einer Fragestellung, und ausgerechnet dann, wenn Sie nicht daran denken, trifft Sie die Lösung wie ein Blitz aus heiterem Himmel? Das erging auch einzelnen Forschern so, die den Durchbruch erzielten, als sie sich gerade nicht auf ihre Arbeit konzentrierten. So will der Chemiker August Kekulé die Strukturformel des Benzols (C 6 H 6 ) - den Benzolring - im Traum entdeckt haben, wie er bei der 25-Jahr-Feier 1890 schilderte: "Da saß ich und schrieb an meinem Lehrbuch; aber es ging nicht recht; mein Geist war bei anderen Dingen. Ich drehte den Stuhl nach dem Kamin und versank in Halbschlaf. Da gaukelten die Atome vor meinen Augen. […] Mein geistiges Auge, durch wiederholte Gesichte ähnlicher Art geschärft, unterschied jetzt größere Gebilde von mannigfacher Gestaltung. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt. Alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz, und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich." Intuitiv gelangte Kekulé zur Erkenntnis, ohne behaupten zu wollen, er wäre im Schlaf berühmt geworden. Gründliches Studium bleibt die Voraussetzung: "Mit Schnellzügen macht man keine Forschungsreisen."