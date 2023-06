Letzter Raumflug der Ariane 5 verschoben

Der für Freitag geplante Start der europäischen Trägerrakete Ariane 5 zu ihrem letzten Raumflug ist wegen technischer Probleme abgesagt und auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben worden.

Aus Sicherheitsgründen werde der Start am Freitag nun nicht stattfinden, teilte das Unternehmen Arianespace am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Fehler werde analysiert, um danach einen neuen Starttermin festlegen zu können.

Die Trägerrakete sollte am Freitagabend um 21.26 Uhr (Ortszeit) von Kourou in Französisch-Guayana zu ihrer letzten Mission aufbrechen und zwei Satelliten ins Weltall befördern. Sowohl die Rakete als auch der deutsche Kommunikationssatellit Heinrich Hertz und der französische Militärsatellit befänden sich derzeit "in sicherem und stabilem Zustand" in der Endmontagehall, erklärte Arianespace.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich Ariane 5 zu einem zuverlässigen Raumtransporter entwickelt. Bis das Nachfolgemodell Ariane 6 einsatzbereit ist, hat die europäische Raumfahrt keinen eigenständigen Zugang zum Weltraum mehr. Grund dafür ist der abrupte Wegfall der russischen Sojus-Raketen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Derzeit ist unklar, ob die Ariane 6 für einen Start Ende des Jahres bereit ist.