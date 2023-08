Lichtgesteuerte Zellen: Supereffizienter Fotorezeptor entschlüsselt

Um zu überleben, müssen sich Lebewesen an Umweltbedingungen wie wechselnde Lichtverhältnisse anpassen. Ihre Fotorezeptoren - Proteine, die auf Licht reagieren - leisten dabei unentbehrliche Dienste, indem sie Lichtimpulse in biologische Signale umwandeln.

Die Funktion eines sehr effizienten Fotorezeptors in Bakterien, dessen enzymatische Aktivität durch blaues Licht angeregt wird, haben Forschende der TU Graz nun entschlüsselt. Das könnte die Medizin vorantreiben.

Licht dient nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Signal für fundamentale biologische Prozesse in den Zellen. Zelluläre Prozesse mithilfe von Licht aktiv zu steuern, klingt futuristisch - die sogenannte Optogenetik hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Mit Hilfe dieser Kombination aus optischen und genetischen Verfahren wollen Wissenschafter Vorgänge in Zellen mit Licht ein- und ausschalten können. In der Biomedizin lassen solche Ansätze auf neue Behandlungsmethoden hoffen. Lichtaktivierbare Moleküle sollen dafür als "Schalter" so designt werden, dass sie beispielsweise die Funktion bestimmter Gene oder Proteine blockieren oder anregen können.

Dazu braucht es aber erst noch mehr Wissen über den Mechanismus der Kopplung der Fotosensoren und jenen Teil, der daraufhin die Funktionalität in der Zelle ändert, den Effektoren. Hier haben die Forschenden vom Institut für Biochemie der TU Graz einen Fortschritt erzielt. Sie haben die Funktionsweise eines Proteins in Bakterien entschlüsselt, das durch blaues Licht aktiviert wird und eine 10.000-fache Steigerung seiner enzymatischen Aktivität zeigt, teilte die TU Graz mit. Die Ergebnisse der Studie wurden in der jüngsten Ausgabe von "Science Advances" veröffentlicht.

Das Team hat ein Diguanylat-Zyklase-Protein untersucht, das in vielen Bakterien vorkommt. Durch seine enzymatische Funktion regelt dieses Protein die Produktion eines zentralen Botenstoffs, der die Lebensweise von Bakterien steuert. Während es bei Dunkelheit nahezu inaktiv ist, steigt seine enzymatische Aktivität sprunghaft an, sobald es blauen Anteilen des Tageslichtes ausgesetzt wird.

Das Protein besitzt zwei funktionale Teile: Einen, der für die Wahrnehmung von blauem Licht zuständig ist, und einen, der für die eigentliche enzymatische Aktivität - die Katalyse einer chemischen Reaktion - verantwortlich ist. Wie die Forschenden erkannten, ändert das Protein seine räumliche Struktur, wenn blaues Licht darauf fällt. Zugleich streckt sich bei Belichtung die kompakte Form, die den enzymatischen Teil in einer inaktiven Form festhält. Dadurch werden zuvor voneinander getrennte, für die enzymatische Funktion verantwortliche Bereiche des Proteins zusammengeführt. So kann das gewisse Botenstoffe produzieren, die dem Bakterium signalisieren, dass sich die Umweltbedingungen ändern und das Bakterium passt sich nach Möglichkeit entsprechend an. "Ein Beispiel dafür ist die Bildung von Aggregaten, sogenannten Biofilmen, wodurch Bakterien widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse werden", wie der Leiter der Grazer Arbeitsgruppe Photobiochemistry, Andreas Winkler, schilderte.

Die enzymatische Aktivität des Proteins ist laut den Autoren bei Belichtung rund 10.000-Mal höher als bei Dunkelheit. Üblicherweise liege die Steigerung bei den Lichtrezeptoren bei einem Faktor von fünf bis 50. "Das von uns charakterisierte Protein reagiert hingegen sehr stark und gleicht dadurch tatsächlich einem Ein-Aus-Schalter", freute sich Winkler.

"Das Verständnis des Aktivierungsmechanismus dieses lichtaktivierten Enzymschalters eröffnet Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Disziplinen", hielt Erstautorin Uršula Vide vom Institut für Biochemie fest. In der Medizin könnten Medikamente, die an einen lichtregulierten Proteinschalter gekoppelt wären, zeitlich exakt und punktgenau im Körper wirksam werden. Nebenwirkungen ließen sich so reduzieren. Auch zellbiologische Forschung würde von einem lichtinduzierten Proteinschalter profitieren: Veränderungen auf molekularer Ebene wären gezielt auslösbar und könnten so besser analysiert werden. "Von solchen praktischen Anwendungen dieses spezifischen Schalters sind wir aber noch sehr weit entfernt", so Winkler.

Für die Grazer Untersuchungen wurde das Protein im Labor gentechnologisch hergestellt. Die Molekülstruktur wurde mit Röntgenstreuung analysiert und daraufhin ein 3D-Modell erstellt. Mithilfe des Modells und weiteren Experimenten konnten die Forschenden wiederum Rückschlüsse auf die sich bei Lichteinfall ändernde Architektur des Proteins ziehen.