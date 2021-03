Lichtverschmutzung stört bestäubende Insekten auch tagsüber

Künstliches Licht in der Nacht stört nachtaktive Insekten beim Bestäuben von Blüten. Ein Team der Uni Zürich und von Agroscope hat nun in einem Experiment auf Naturwiesen herausgefunden, dass Lichtverschmutzung auch in die Bestäubungsmuster tagsüber eingreift.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.