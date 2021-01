Die neue Mutation des Coronavirus könnte auch in Österreich nachgewiesen worden sein. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Franz Allerberger von der AGES und Genetiker Andreas Bergthaler informieren dazu um 15 Uhr in einer Pressekonferenz. Hier zu sehen im Livestream.

Pressekonferenz ab 15 Uhr im Livestream:

Bestimmte neue Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 verbreiten sich offenbar schneller als die bisher kursierenden. Die Folgen davon könnten sein: mehr Infizierte, mehr Kranke, eine höhere Belastung des Gesundheitssystems, mehr Tote. Forscher betonen, dass die neuen Variante eine Eindämmung der Pandemie erschweren könnte. Die Mutation des Coronavirus, B.1.1.7, das zunächst in Großbritannien nachgewiesen wurde, ist mittlerweile in mehreren Ländern - darunter Deutschland - aufgetaucht. In Österreich war das bisher noch nicht der Fall. Zudem meldete Südafrika Mitte Dezember eine weitere Variante, 501Y.V2. Die beiden Varianten ähneln sich zwar genetisch, sind laut Weltgesundheitsorganisation aber unabhängig voneinander entstanden. Fachleute gehen momentan nicht davon aus, dass die bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe schlechter gegen die beiden Varianten wirken - allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich solche Erreger noch bilden können. Auch ein schwererer Krankheitsverlauf durch B.1.1.7 wird nicht angenommen.

Quelle: SN