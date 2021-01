Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), Andreas Bergthaler vom Research Center for Molecular Medicine und Virologin Christina Nicolodi geben die aktuellen Erkenntnisse zu den Coronamutationen in Österreich und Europa bekannt. Hier zu sehen ab 10.30 im Livestream.

Die Verdachtsfälle auf die britische Coronavirusmutation häufen sich in Österreich. Neben den Verdachtsfällen in Jochberg in Tirol, in Wien und im Burgenland wurden am Donnerstag auch in Vorarlberg, Oberösterreich, der Steiermark und Niederösterreich mögliche Mutationen gemeldet. Ein mutationsspezifischer Vor-PCR-Test legt dabei die Vermutung nahe. Gewissheit erhält man jedoch erst mit einem sogenannten Sequenzierungsverfahren. In der Pressekonferenz könnte das Gesundheitsministerium Antworten zu den aktuellen Fällen liefern.

Quelle: SN