Live-Fragestunde mit Diätologin: Wie ernähre ich mich gesund?

Wie viel Zucker ist gesund? Woher weiß ich, welche Diät die richtige für mich ist? Und wie kann ich meine Ernährung langfristig umstellen? Diese und mehr Themen wird Karin Spiesz, leitende Diätologin am Uniklinikum Salzburg, behandeln. Schreiben Sie Ihre Fragen rund um die Ernährung rechts in das Feld. Durch den Abend führt SN-Wissenschaftsredakteurin Sabrina Glas. Im Livestream zu sehen am 17. Mai um 18 Uhr.