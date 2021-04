Jeder dritte Österreicher leidet an einem chronischen Rückenproblem. Bei massiven Beschwerden können psychische Folgen gravierend sein. Was kann man gegen Rückenschmerzen tun? Wann sollte man operieren? Und was ist alternativ möglich? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referieren Dr. Helmut Hiertz und Dr. Johannes Burtscher live aus dem SN-Saal. Am Dienstag, 6. April, um 19 Uhr werden die beiden Experten die wichtigsten Fragen zum Thema Rückengesundheit beantworten.

Die Veranstaltung findet rein virtuell statt. Um dem Livestream folgen zu können, ist ein gültiges SN-Digitalabo nötig. Ein solches können Sie direkt auf dieser Seite abschließen.

Während und nach dem Vortrag können die Zuseher der Liveübertragung Fragen an die Referenten stellen. SN-Wissenschaftsredakteurin Sabrina Glas führt durch den Abend.