Welche Rolle Wertschätzung in unserem Leben spielt, warum eine Mark, investiert in Nägel, eine zentrale Investition in sein Leben war - und wie mittels Wertschätzung und Solidarität auch die Corona- und die Klimakrise besser zu bewältigen sind. All das beleuchtet Pater Johannes Pausch bei einem Vortragsabend im SN-Saal am Dienstag, 21. September, ab 19 Uhr. Verfolgen Sie den Abend via Livestream!