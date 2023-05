SN-Reihe "Meine Gesundheit": Trotz hoher Arbeitsbelastung psychisch gesund bleiben

Der Beruf kann viel abverlangen - und gar psychisch belastend sein. Doch wie vermeidet man das? Wie geht man mental gestärkt in die Arbeit rein und auch wieder raus? Im Zuge der Reihe "Meine Gesundheit" referiert Eva Traut-Mattausch, Leiterin der Abteilung Arbeits- und Wirtschaftspsychologie an der Uni Salzburg, am Mittwoch, 10. Mai, ab 19 Uhr live aus dem SN-Saal. Initiator des Abends ist das Kuratorium für psychische Gesundheit. Verfolgen Sie die Veranstaltung hier im Livestream.