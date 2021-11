Wie schafft man es, mehr Freude in den Alltag zu bringen? Im Zuge der Reihe "Gesundes Salzburg", veranstaltet von der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Kuratorium für psychische Gesundheit, referiert die Klinische Psychologin Erna Gappmayer-Löcker am Dienstag, 9. November, ab 19 Uhr live aus dem SN-Saal. Verfolgen Sie den Abend via Livestream.