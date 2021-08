Lohnt es sich, auf einen Totimpfstoff zu warten?

In Großbritannien könnte der klassischste aller Impfstoffansätze zeitnah auch im Kampf gegen Corona zugelassen werden. In der EU dürfte es jedoch länger dauern.

Sich gegen Corona impfen zu lassen sei für sie an sich kein Problem. "Ich lasse mir jedoch nur einen Totimpfstoff geben", schrieb eine Leserin aus der Stadt Salzburg vor wenigen Tagen dem SN-Wissenschaftsressort. Das Verfahren der Totimpfstoffe habe sich seit Jahrzehnten bewährt.

Eine ähnliche Einstellung dürfte wohl so mancher Österreicher, so manche Österreicherin haben. In Onlineforen und auf Social Media sind dieser Tage auffällig viele Postings zu lesen, die auf Totimpfstoffe verweisen. Begründet wird das zumeist mit dem ...