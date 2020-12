Ludwig Adamovichs Appell gegen den Egoismus

"Freiheit kann nie absolut sein." Das sagt der ehemalige VfGH-Präsident Ludwig Adamovich. In der Coronakrise sei das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen gefragt. Mit Gesetzen allein könne man nicht alles regeln.

Die Bürger sollten in der aktuellen Krise wieder mehr Vertrauen in die Politik haben, Rücksicht auf die Allgemeinheit nehmen und dem Populismus widerstehen. Das fordert Ludwig Adamovich (88) in seinem soeben erschienenen Buch "Wo wir stehen". Wie der Staat mit der Terrorgefahr umgehen soll und warum er für einen "globalen Bundesstaat" plädiert, erklärt der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs und Berater von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im SN-Gespräch.

Die Corona-Schutzmaßnahmen haben eine heftige Diskussion über die Rechtmäßigkeit der ...