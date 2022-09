Ludwig Boltzmann Gesellschaft: Elvira Welzig neue Geschäftsführerin

Die Chemikerin und Forschungsmanagerin Elvira Welzig wird neue Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Sie löst damit die langjährige LBG-Geschäftsführerin Claudia Lingner ab. Welzig wird die außeruniversitäre Forschungseinrichtung ab Oktober gemeinsam mit Marisa Radatz leiten, teilte die als Verein organisierte Gesellschaft am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Welzig sei aus dem öffentlichen Bewerbungsprozess als bestgereihte Kandidatin hervorgegangen, der Vorstand folgte nun der Einschätzung. Die neue Geschäftsführerin war zuvor u.a. bei der Christian Doppler Forschungsgesellschaft (CDG), am Austrian Institute of Technology (AIT) und seit 2019 beim Austria Wirtschaftsservice (aws) tätig.

Die LBG vollzieht aktuell einen Wandel in ihrer Ausrichtung. Künftige neue Institute werden im Bereich Medizin und Gesundheitswissenschaften gegründet. Als zweite Säule neben den Ludwig Boltzmann Instituten (LBI) wird es in Zukunft "Klinische Forschungsgruppen" geben. Neue Institute werden nur noch befristet für eine Laufzeit von sieben plus drei Jahren eingerichtet.