Lüg mich bitte an! Vor hundert Jahren wurde der Lügendetektor erfunden

Seit 100 Jahren ist Schwindeln messbar. Der Lügendetektor feiert runden Geburtstag. Zum Jubiläum eine Entschuldigung dafür, dass er in Filmen immer so einfach gestrickt rüberkommt.

Da gibt es diesen Film mit Robert De Niro, wo er als paranoider Schwiegervater in spe seinen Schwiegersohn in spe piesackt. Und zwar ständig. Sogar an einen Lügendetektor schließt er ihn an, weil er nicht glauben will, dass der zukünftige Ehemann seiner Tochter eigentlich ein harmloser Durchschnittstyp ist und kein perverser Irrer. Das Ganze dauert nur einen Augenblick, Fragen fliegen durch die Luft, der Befragte schwitzt und stottert, das Publikum darf lachen. Es darf aber auch annehmen, dass das eben ...