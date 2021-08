Luftfahrt schadet mehr als Raketen

Die Nachfrage nach Ausflügen in die Schwerelosigkeit steigt. Spezialisten haben die Auswirkungen auf das Klima im Blick.

Wer höher hinaufwill, muss tiefer in die Tasche greifen: Vor einigen Tagen kündigte Richard Branson, Gründer von Virgin Galactic, an, die Preise für Weltraumausflüge zu erhöhen. Der nächste Flug ist für Ende September geplant. Im regulären Betrieb sollen 400 Flüge pro Jahr Touristen in die Schwerelosigkeit bringen. Amazon-Gründer Jeff Bezos will für seine Raumfahrtfirma Blue Origin noch für dieses Jahr mindestens zwei weitere Flüge durchführen lassen. Die Nachfrage sei groß, sagte er.

Die bereits geglückten Flüge riefen nicht ...