Luftverschmutzung erhöht Diabetesrisiko

Luftverschmutzung erhöht das Diabetesrisiko. Eine neue Studie des Universitätsspitals Zürich und der Universität Basel zeigt, wie Diesel-Partikel bei Mäusen im Darm eine Reaktion auslöst, die zur Entwicklung von Diabetes beiträgt. "Dass an Orten mit hoher Luftverschmutzung mehr Menschen an Diabetes erkranken, ist schon länger bekannt", sagte Studienleiterin Claudia Cavelti-Weder am Donnerstag. Sie ist leitende Ärztin und Endokrinologin am Universitätsspital Zürich.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH/GE Schmutzpartikel landen auch im Darm