Viele reden davon, die wenigsten tun es. Und die Politik macht einen großen Bogen um das Thema. Dabei kann Verzichten auch Sinn stiften - und glücklich machen.

Vor 1700 Jahren zogen sie zuhauf in die ägyptische Wüste - geistliche Männer und auch Frauen, die den weltlichen Gütern entsagten und in der Einsamkeit das eigentlich Wesentliche im Leben suchten. Die "Wüstenmutter" Amma Theodora war eine von ihnen - einer ihrer Ratschläge lautete: "Wir sollten auf uns achtgeben, die irdischen Güter verachten und auf sie so schnell wie möglich verzichten."

Leben mit weniger Dingen - das scheint auch heute wieder angesagt zu sein. Nur so lässt sich ...